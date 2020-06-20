В ограничение движения, остановки и стоянки транспорта в центре Севастополя внесены изменения

Вниманию автолюбителей!

Внесены изменения в перечне ограничений движения и стоянок транспорта в центре Севастополя. В частности, теперь остановка и стоянка транспортных средств, кроме экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий, будет запрещена на ул. Ленина – просп. Нахимова – пл. Лазарева, участок ул. Большая Морская от пл. Лазарева до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, участок ул. Капитанская от пересечения с пер. Крепостной до дома № 7 по ул. Капитанская, участок ул. Пушкина от пересечения с ул. Василия Кучера до дома № 16 по ул. Пушкина — с 20:00 19 июня до 13:00 20 июня, с 20:00 21 июня до 13:00 22 июня.

А также на пл. Нахимова — до 6 утра 25 июня.

Для всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта на пл. Ушакова – ул. Ленина – просп. Нахимова – пл. Лазарева – ул. Маяковского – участок ул. Большая Морская от пл. Лазарева до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, на участке ул. Генерала Петрова от пл. Лазарева до пересечения с ул. Одесская, участок ул. Капитанская от пересечения с пер. Крепостной до дома № 7 по ул. Капитанская по ул. Троллейбусный спуск, ул. Портовая 20.06.2020, 22.06.2020 с 05:00 до 13:00.

Как уточнили в правительстве Севастополя, остальные ограничительные меры остаются без изменений.

Напомним, временный запрет на движение, остановку и стоянку транспорта связаны с репетицией военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.