Внимание! В Севастополе — ограничение движения на время репетиций парада 18, 20 и 22 июня

Вниманию жителям и гостям города-Героя! На время проведения репетиции военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 18, 20 и 22 июня 2020 года в Севастополе временно ограничат движение транспорта.

Остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на ул. Ленина – просп. Нахимова – пл. Лазарева, участке ул. Генерала Петрова от пл. Лазарева до пересечения с ул. Новороссийской, участок ул. Пушкина от пересечения с ул. Василия Кучера до дома № 16 по ул. Пушкина с 20:00 часов 17.06.2020 до 23:59 часов 18.06.2020, с 20:00 часов 19.06.2020 до 13:00 часов 20.06.2020, с 20:00 часов 21.06.2020 до 13:00 часов 22.06.2020 и на пл. Нахимова с 20:00 часов 17.06.2020 до 06:00 часов 25.06.2020 кроме транспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий.

Временно ограничат движение всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта, на участке: пл. Ушакова – ул. Ленина – просп. Нахимова – пл. Лазарева – ул. Маяковского, на участке ул. Генерала Петрова от пл. Лазарева до пересечения с ул. Новороссийская, на участке ул. Одесская от пересечения с ул. Генерала Петрова до пересечения с ул. Патриса Лумумбы по ул. Троллейбусный спуск, ул. Портовая 18.06.2020 с 15:00 часов до 23:59 часов, 20.06.2020, 22.06.2020 с 05:00 до 13:00.

И для всех видов транспортных средств на участке: ул. Ленина от ул. Василия Кучера до пл. Нахимова, на просп. Нахимова – пл. Лазарева, на участке ул. Генерала Петрова от пл. Лазарева до пересечения с ул. Новороссийская 18.06.2020 с 16:00 часов до 23:59 часов, 20.06.2020, 22.06.2020 с 07:00 часов до 13:00 часов, — сообщили в городском правительстве.