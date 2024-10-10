В окрестностях Бахчисарая найдены остатки загородного дворца крымских ханов

Ученые из Севастополя и Казани точно локализовали и установили место нахождения в окрестностях Бахчисарая остатков дворца Ашлама Сарай, который служил загородной резиденцией крымских ханов и упоминался в исторических хрониках путешественников XVII века. Об этом ТАСС сообщил директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского госуниверситета Сергей Бочаров.

Работы по исследованию дворца крымских ханов в ущелье Ашлама-Дере в окрестностях Бахчисарая проводились в 2015-2016 годах, но говорим об этом впервые сейчас, когда материалы обработаны и готовятся к публикации. Нам удалось локализовать этот дворец благодаря комплексу научных методов: архивных, историко-топографических изысканий, геофизических исследований, — отмечает Сергей Бочаров.

По его словам, экспедиция проводилась совместно с институтом археологии Академии наук Республики Татарстан в рамках государственной программы республики по сохранению идентичности татарского народа.

Археологи заложили девять шурфов и один раскоп, где были выявлены различные артефакты XVII-XVIII веков. Это фрагменты западноевропейских стеклянных сосудов, обработанные камни от свода постройки, своеобразная кровельная черепица с зеленой глазурью. Эту черепицу, которой были покрыты строения, описывал известный путешественник Эвлия Челеби, побывавший в Крыму в 1666-1667 годах. Он описывал местность Ашлама-Дере застроенной позолоченными и расписными дворцами, павильонами, беседками и фонтанами, утопающую в зелени садов фруктовых деревьев, где звонкими голосами пели птицы.

Коррупция в ханстве

В музее истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического заповедника рассказали, что дворец Ашлама Сарай стал одной из причин, по которой был низложен хан Крым-Герай в 1764 году. В вину ему ставили взимание денежных средств, строительных материалов и использование бесплатно работников из местного населения для устройства этой загородной резиденции.

Строения дворца были разобраны перед визитом в Крым императрицы Екатерины II в 1787 году для обустройства путевого дворца в Симферополе.

источник: ТАСС