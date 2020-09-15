В октябре строители обещают сдать дорогу «Скворцово – Лекарственное»

Работы на дороге «Скворцово – Лекарственное» ведутся в круглосуточном режиме. Кроме того, слабые основания заменяют одновременно на трех участках трассы, рассказал министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.
В населенных пунктах, через которые проходит дорога, обустраивают карманы для остановок общественного транспорта, устанавливают бортовые камни, — отметил Карпов.
Как подчеркнули в минтрансе, ремонт автодороги выполняет АО «ВАД» под контролем технического руководителя проекта компании-подрядчика Евгения Петрова. Он же был техническим руководителем строительства автоподходов к Крымскому мосту.
Дорожники уже вышли на нижние слои асфальтобетона
Наибольшая готовность на участках от села Скворцово, — подчеркнул Сергей Карпов. – Нет никаких сомнений в том, что подрядчик уложится в указанные сроки.
Завершение работ по данному объекту – 10 октября.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..