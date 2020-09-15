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В октябре строители обещают сдать дорогу «Скворцово – Лекарственное»
Скриншот: минтранс Рк

В октябре строители обещают сдать дорогу «Скворцово – Лекарственное»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 20:26 15.09.2020

Работы на дороге «Скворцово – Лекарственное» ведутся в круглосуточном режиме. Кроме того, слабые основания заменяют одновременно на трех участках трассы, рассказал министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.

В населенных пунктах, через которые проходит дорога, обустраивают карманы для остановок общественного транспорта, устанавливают бортовые камни, — отметил Карпов.

Как подчеркнули в минтрансе, ремонт автодороги выполняет АО «ВАД» под контролем технического руководителя проекта компании-подрядчика Евгения Петрова. Он же был техническим руководителем строительства автоподходов к Крымскому мосту.

 Дорожники уже вышли на нижние слои асфальтобетона

Наибольшая готовность на участках от села Скворцово, — подчеркнул Сергей Карпов. – Нет никаких сомнений в том, что подрядчик уложится в указанные сроки.

Завершение работ по данному объекту – 10 октября.

В октябре строители обещают сдать дорогу «Скворцово – Лекарственное»

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