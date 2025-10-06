Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В октябре крымчанам грозит шестидневная рабочая неделя
Новости Республики
В октябре крымчанам грозит шестидневная рабочая неделя
фото: © Fotolia / yanlev

В октябре крымчанам грозит шестидневная рабочая неделя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:01 06.10.2025

Россиянам в конце октября придется работать шесть дней подряд, следует из постановления правительства.

Нерабочие дни перенесены: <…> с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, сказано в постановлении.

Шестидневная рабочая неделя в России пройдет с 27 октября по 1 ноября, а рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный перед Днем народного единства.

Перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников таких предприятий праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, но они должны оплачиваться в повышенном размере.

Узнайте больше:  Алупкинский музей-заповедник - лауреат Премии за вклад в развитие программы «Пушкинская карта»

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x