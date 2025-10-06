В октябре крымчанам грозит шестидневная рабочая неделя

Нерабочие дни перенесены: <…> с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, – сказано в постановлении.

Шестидневная рабочая неделя в России пройдет с 27 октября по 1 ноября, а рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный перед Днем народного единства.

Перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников таких предприятий праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, но они должны оплачиваться в повышенном размере.

источник: РИА Новости Крым