В октябре крымские водохранилища хорошо пополнились водой

Прошедший октябрь порадовал крымчан обильными осадками, несмотря на засушливый год. Притоки в водохранилища Крыма были значительными, об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.

В этом году за октябрь, который выдался многоводным благодаря обильным осадкам, водохранилища естественного стока пополнились на 12 млн кубов, чего за прошлые пять лет не было. В настоящее время объем наполнения водохранилищ естественного стока составляет 87 млн кубов, — отметил Анатолий Копачевский.

Он также подчеркнул, что это существенное отличие за последние пять лет, и объемы наполнения – в два раза больше, чем были в 2020 году. По его мнению, ситуация с нехваткой воды того года не повторится.

Следует добавить, что благодаря циклону, который прошел в октябре, значительные притоки показало Белогорское водохранилище. В Аянское водохранилище поступило 2 млн кубов воды, в Симферопольское — 3 млн, а Партизанское, в которое до этого несколько месяцев притоков не было совсем, наполнилось на 2 млн «кубов», — дополнил Илья Николенко.

По данным эксперта, с начала года в Аянское водохранилище поступило 8 млн кубометров воды, в Симферопольское – 12,9 млн, и в Партизанское – 7 млн кубов. Сумма притоков с начала года составила 28 миллионов метров кубических.

Он также обозначил, что наполнение в водохранилищах в этом году выше благодаря тому, что воду брали еще и из подземных источников.

Где-то порядка 15 млн кубов с начала года — это такой серьезный объем — мы взяли из подземных источников, которые были разбурены, подключены к системе водоснабжения за период с 2018 по 2022 год. Благодаря этому стабилизируется в целом ситуация с водой, — подчеркнул эксперт.

