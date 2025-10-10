Прямо сейчас:
В октябре между Севастополем и Симферополем запустят первый рейс через горы

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:38 10.10.2025

Автобусы, которые впервые свяжут Севастополь и Симферополь не экспресс-сообщением между автовокзалами, а рейсовым маршрутом через горные поселки, начнут курсировать с понедельника, сообщил в своем Telegram-канале и.о. замгубернатора Севастополя Павел Иено.

Севастополь и Симферополь являются центрами двух взаимосвязанных регионов: города федерального значения Севастополь, в который как в субъект РФ входят еще и десятки более мелких населенных пунктов, и Республики Крым. Города связаны по прямой электричками, которые останавливаются на некоторых станциях в пригородах Севастополя и Симферополя, и в Бахчисарайском районе между ними, а также маршрутами, идущими через трассы «Таврида». Однако в населенных пунктах, расположенных в горах восточнее трассы и железной дороги, живут сотни людей, которые работают, учатся или ездят в города по делам и вынуждены тратить большое количество времени на дорогу с пересадками. Кроме того, горы в этом районе привлекательны для туристов, там находятся природные и исторические достопримечательности.

По поручению губернатора с 13 октября межрегиональный маршрут №5-С будет отправляться с центрального автовокзала «Севастополь» на автовокзал «Симферополь АС-2» через восемь населенных пунктов: село Родное, село Терновка, село Залесное, село Красный мак, поворот на село Танковое, поселок Сирень, село Железнодорожное и автостанцию «Бахчисарай». Важно, что данный маршрут свяжет не только два города, но и улучшит транспортную доступность между населенными пунктами в пригороде Севастополя, — написал Иено.

Он уточнил, что автобусы по маршруту будут выполнять восемь рейсов в день.

Отмечу, специалистами будет проведен мониторинг маршрута на предмет его востребованности. Если он покажет стабильный пассажиропоток — маршрут войдет в расписание на постоянной основе, — добавил Иено.

источник: ТАСС

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

