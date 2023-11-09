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В октябре в Ялте демонтировали порядка 50 самовольных объектов

В октябре в Ялте демонтировали порядка 50 самовольных объектов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:40 09.11.2023

Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, среди них 5 НТО, 9 ограничителей движения, 7 ограждений, 2 металлические конструкции. Но главный упор был сделан на гаражи — 23 объекта исчезли с улиц Мисхорской, Таврической, пер. Киевского, Григорьева. Часть собственники убрали сами.

В ноябре продолжаем – под снос готовим еще полсотни гаражей (в работе ул. 16 апреля 1944г.). Настоятельно прошу собственников подключиться и убрать их самостоятельно. Перед тем, как в дело вступает команда по демонтажу, проводим встречи для разъяснения всех нюансов сносов. Благодарю тех, кто прислушивается, — обращается глава администрации к ялтинцам.

В октябре в Ялте демонтировали порядка 50 самовольных объектов В октябре в Ялте демонтировали порядка 50 самовольных объектов

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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