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В онкодиспансере Севастополя стали чаще выявлять рак на ранних стадиях
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В онкодиспансере Севастополя стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:28 24.04.2020

Севастопольский онкологический диспансер продолжает работу по выявлению новых случаев злокачественных новообразований, несмотря на введённый в городе режим повышенной готовности.

С начала 2020 года зарегистрировано 573 новых случаев, из которых 117 выявили в апреле. Благодаря проделанной работе увеличилось количество заболеваний, обнаруженных на ранней стадии, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Режим работы медучреждения изменился. Запись проводится только через call-центр. Амбулаторный прием ограничен, поскольку все обследования пациентов проводятся непосредственно в диспансере. Тем не менее, прием всех первичных пациентов и пациентов с признаками прогрессии ведется без ограничений.

Продолжается лечение пациентов в стационаре, в том числе лучевой терапией. Производится дистанционная выписка рецептов. Режим лечения организован таким образом, чтобы минимизировать необходимость посещений учреждения. Соблюдение режима карантина очень важно для этой группы пациентов, все они входят в группу риска. Тем не менее, помощь осуществляется в полном объеме.  Соблюдаются требования эпидрежима: пациентам и сотрудникам измеряют температуру, ограничено посещение родственников.  В прежнем режиме функционирует выездная патронажная служба паллиативной помощи. Количество вызовов в апреле возросло на 16%.  Стало больше телемедицинских консультаций, в прошлом году за аналогичный период провели 4 консультации, в этом — 22. Продолжаются закупки и поставки препаратов. Всемирная пандемия накладывает некоторые ограничения на работу поставщиков, но проблемы решаются, — отмечают в медучреждении.

Продолжается и поставка в учреждение оборудования, в 2020 году обновлены аппараты для проведения эндоскопических исследований, УЗИ аппараты, оборудование для проведения высокотехнологических хирургических вмешательств и работы операционных.

В онкологическом диспансере организованы дополнительные телефонные линии для решения различных вопросов по оказанию медицинской помощи, они указаны на сайте межучреждения: http://sevonco.ru. Также пациенты могут получать ответы на вопросы по электронной почте: onko@sev.gov.ru

В онкодиспансере Севастополя стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

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