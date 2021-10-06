В ООН очередная полемика на темы Крыма и Будапештского меморандума

На заседании Первого комитета Генассамблеи ООН снова прозвучала тема Крыма. В изложении украинской стороны, в 2014 году Россия грубо нарушила положения Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года. В частности, директор Департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов назвал таким «вопиющим нарушением» вхождение Крыма в состав РФ.

Российская сторона призвала не связывать темы Крыма и Будапештского меморандума.

Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения, — заявил. представитель российской делегации на Генассамблее ООН Денис Лозинский.

Он напомнил, что в 2014 году на Украине имел место националистический государственный переворот, поддержанный западными странами, а потому у РФ не было иного выбора, кроме как право Крыма на самоопределение.

Лейтмотив выступления Лозинского: Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения.

Перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине и в ситуации, когда в стране при поддержке извне произошел государственный переворот с применением силы, реализация населением Крыма и Севастополя права на самоопределение и последующее вхождение в состав России стало для него единственно возможным способом защиты своих жизненно важных интересов, — подчеркнул российский дипломат.

Напомним, после распада Советского Союза Украина унаследовала третий после США и России самый крупный ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно договору, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.