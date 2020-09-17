В ООН пока игнорируют водную блокаду Крыма

Россия призвала спецдокладчика ООН подготовить доклад о водной блокаде Крыма Украиной.

Спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Лео Хеллер проигнорировал водную блокаду Крыма Украиной в своем докладе, представленном на 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). В этой связи российская делегация в среду призвала его подготовить отдельный доклад по данной проблеме для СПЧ и Генеральной Ассамблеи ООН.

Выступивший на сессии представитель делегации РФ Ярослав Еремин подчеркнул, что в текущем году вопрос о водной блокаде Крыма «обрел дополнительную остроту в свете поразившей полуостров сильной засухи«.

Очевидно, что последствия такой попытки Киева «наказать» крымчан за сознательный выбор, который они сделали в марте 2014 года, губительны не только для полуострова, но и для южных регионов самой Украины. Херсонская область Украины «оказалась перед лицом экологической и санитарно-эпидемиологической угроз. Это еще раз свидетельствует, что в своем русофобском рвении киевский режим готов к любого рода авантюрам, вплоть до вредящих собственным национальным интересам и гражданам Украины, — сказал российский дипломат.



Почему в ООН не замечают «водной проблемы» Крыма? Уж не потому ли, что «вердикт уже принят и положен под сукно»? Ранее мониторинговая миссия ООН в Украине в своем докладе настаивала на том, что с учетом «аннексии»Крымского полуострова, «Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму». То есть, с Украины и взятки гладки.

Вынуждены, к сожалению, вновь констатировать, что спецдокладчик по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Лео Хеллер принципиально проигнорировал такую общеизвестную масштабную проблему как «водная блокада» Крыма, которую с 2014 года осуществляет Украина, перекрыв в одностороннем порядке идущий от Днепра канал, обеспечивающий 85% потребностей жителей полуострова в питьевой воде, — отметил Ярослав Еремин.



По его словам, явное и вопиющее нарушение Киевом обязательств в правозащитной сфере «остается за рамками официальных оценок мандатария«.

В этой связи российская делегация призвала спецдокладчика подготовить и представить на рассмотрение Совета по правам человека и Генеральной Ассамблеи ООН «отдельный доклад по «водной блокаде» Крыма со стороны Украины«. Подготовит ли?

По материалам ТАСС.