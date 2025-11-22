Парковую зону в районе улицы Кирова в Орехово помнят только старожилы посёлка и насколько востребована она было во времена СССР. Очень долгое время зеленая зона запустевала и обрастала мусором.
Местные власти постепенно привели зону в порядок, а в этом году здесь обустроили пешеходные дорожки с освещением, лавочками, детской и спортивной площадками за 15 миллионов рублей. Для местных парк уже стал зоной притяжения всех возрастов.
В планах — продолжать искать варианты расширения парка, площадки для детей постарше и, возможно, даже часовня. Народный фронт призвал провести работу с подрядчиком по характерному моменту в Крыму: необходимо добиться установки информационных стендах на площадках.
Это стало возможно благодаря реализации национального проекта. Крымчан призывают поделиться своим мнением о реализации всех нацпроектов на полуострове https://2nf.ru/hljB6.
