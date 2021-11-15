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В Орлином - под Севастополем - завершили ремонт центральной улицы

В Орлином — под Севастополем — завершили ремонт центральной улицы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:15 15.11.2021

В селе Орлином на центральной улице работы проводились на участке дороги протяженностью более 3 км, который включает улицы Владимира Тюкова, Тенистую, а также часть Севастопольского шоссе.

Дорога ведет к поликлинике и стационару сельской врачебной амбулатории, подстанции скорой помощи, МФЦ, отделению «Почты Крыма», школе №47 и администрации Орлиновского муниципального округа.  В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на объекте заменили асфальт и бордюры, отремонтировали тротуары, отсыпали обочины. Также вдоль улицы появились заездные карманы для общественного транспорта, которых ранее не было. После завершения ремонта дорожники выполнили все необходимые работы по обеспечению безопасности движения. Ремонт проведен со строгим соблюдением требований нормативных документов. Использованные материалы имеют паспорта качества и сертификаты соответствия, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Орлином - под Севастополем - завершили ремонт центральной улицы

Напомним, в планах реализации дорожного нацпроекта на этот год ― приведение в нормативное состояние дорог общей протяженностью 54,5 км. Планируемая площадь укладки верхних слоев асфальтобетона ― более 450 тыс. кв. м.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Орлином - под Севастополем - завершили ремонт центральной улицы

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