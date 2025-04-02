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В Орлиновском муниципальном округе города Севастополя состоялся прием граждан нотариусом﻿ Анной Маркусик
фото: Нотариальная палата Севастополя

В Орлиновском муниципальном округе города Севастополя состоялся прием граждан нотариусом﻿ Анной Маркусик

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:24 02.04.2025

1 апреля нотариус города Севастополя Анна Маркусик провела открытый приём населения для оказания бесплатной юридической помощи в Орлиновском муниципальном округе города Севастополя.

Это мероприятие проводится представителями нотариата еженедельно и проходит под эгидой Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя. Его целью является оказание квалифицированной юридической помощи жителя отдалённых районов Севастополя, так как не у всех есть возможность выехать в черту города для получения консультации.

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источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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