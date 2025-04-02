В Орлиновском муниципальном округе города Севастополя состоялся прием граждан нотариусом﻿ Анной Маркусик

1 апреля нотариус города Севастополя Анна Маркусик провела открытый приём населения для оказания бесплатной юридической помощи в Орлиновском муниципальном округе города Севастополя.

Это мероприятие проводится представителями нотариата еженедельно и проходит под эгидой Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя. Его целью является оказание квалифицированной юридической помощи жителя отдалённых районов Севастополя, так как не у всех есть возможность выехать в черту города для получения консультации.

источник: Нотариальная палата города Севастополя