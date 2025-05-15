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В Орлиновском муниципальном округе нотариус Севастополя провела выездной приём
фото: Нотариальная палата Севастополя

В Орлиновском муниципальном округе нотариус Севастополя провела выездной приём﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 18:38 15.05.2025

Нотариус города Севастополя Елена Андриевская провела открытый приём населения для оказания бесплатной юридической помощи в Орлиновском муниципальном округе города Севастополя.

Выездное консультирование организовано Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя и проводится нотариусами города на регулярной основе. Его целью является оказание квалифицированной юридической помощи жителям отдалённых районов Севастополя.

Сегодня за консультацией на прием к нотариусу обращались жители села Орлиное по следующим вопросами:

  • регистрация права собственности на земельные участки,
  • совместная собственность супругов,
  • брачный договор,
  • наследование имущества.
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Нотариус с каждым обратившимся за помощью провела обстоятельную работу, детально ответив на все интересующие вопросы.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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