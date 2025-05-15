В Орлиновском муниципальном округе нотариус Севастополя провела выездной приём﻿

Нотариус города Севастополя Елена Андриевская провела открытый приём населения для оказания бесплатной юридической помощи в Орлиновском муниципальном округе города Севастополя.

Выездное консультирование организовано Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя и проводится нотариусами города на регулярной основе. Его целью является оказание квалифицированной юридической помощи жителям отдалённых районов Севастополя.

Сегодня за консультацией на прием к нотариусу обращались жители села Орлиное по следующим вопросами:

регистрация права собственности на земельные участки,

совместная собственность супругов,

брачный договор,

наследование имущества. Узнайте больше: Севастопольские нотариусы поздравили ветеранов с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Нотариус с каждым обратившимся за помощью провела обстоятельную работу, детально ответив на все интересующие вопросы. источник: Нотариальная палата города Севастополя

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