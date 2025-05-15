В Орлиновском муниципальном округе нотариус Севастополя провела выездной приём﻿

Нотариус города Севастополя Елена Андриевская провела открытый приём населения для оказания бесплатной юридической помощи в Орлиновском муниципальном округе города Севастополя.
Выездное консультирование организовано Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя и проводится нотариусами города на регулярной основе. Его целью является оказание квалифицированной юридической помощи жителям отдалённых районов Севастополя.
Сегодня за консультацией на прием к нотариусу обращались жители села Орлиное по следующим вопросами:
- регистрация права собственности на земельные участки,
- совместная собственность супругов,
- брачный договор,
- наследование имущества.
Нотариус с каждым обратившимся за помощью провела обстоятельную работу, детально ответив на все интересующие вопросы.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
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