В Орлиновском муниципальном округе Севастополя нотариус Галина Сарахман провела выездной приём

Нотариус города Севастополя Галина Сарахман провела в Орлиновском муниципальном округе города Севастополя открытый приём населения для оказания бесплатной юридической помощи.
Выездное консультирование организовано Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя и проводится нотариусами города на регулярной основе. Его целью является оказание квалифицированной юридической помощи жителям отдалённых районов Севастополя.
Во время приёма, к нотариусу за консультацией обращались жители села Орлиное за разъяснением вопросов наследования. Галина Анатольевна с каждым обратившемся за правовой помощью провела детальную консультацию и подробно ответила на все интересующие вопросы, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя