В Орлиновском муниципальном округе Севастополя нотариус Галина Сарахман провела выездной приём

Нотариус города Севастополя Галина Сарахман провела в Орлиновском муниципальном округе города Севастополя открытый приём населения для оказания бесплатной юридической помощи.

Выездное консультирование организовано Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя и проводится нотариусами города на регулярной основе. Его целью является оказание квалифицированной юридической помощи жителям отдалённых районов Севастополя.

Во время приёма, к нотариусу за консультацией обращались жители села Орлиное за разъяснением вопросов наследования. Галина Анатольевна с каждым обратившемся за правовой помощью провела детальную консультацию и подробно ответила на все интересующие вопросы, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя.