Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | В Орлиновском муниципальном округе Севастополя нотариус Галина Сарахман провела выездной приём
Новости Республики
В Орлиновском муниципальном округе Севастополя нотариус Галина Сарахман провела выездной приём
фото: Нотариальная палата города Севастополя

В Орлиновском муниципальном округе Севастополя нотариус Галина Сарахман провела выездной приём

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:12 20.06.2025

Нотариус города Севастополя Галина Сарахман провела в Орлиновском муниципальном округе города Севастополя открытый приём населения для оказания бесплатной юридической помощи.

Выездное консультирование организовано Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя и проводится нотариусами города на регулярной основе. Его целью является оказание квалифицированной юридической помощи жителям отдалённых районов Севастополя.

Во время приёма, к нотариусу за консультацией обращались жители села Орлиное за разъяснением вопросов наследования. Галина Анатольевна с каждым обратившемся за правовой помощью провела детальную консультацию и подробно ответила на все интересующие вопросы, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя. 

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович в объективе передачи «Имею право»﻿
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.