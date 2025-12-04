В Орлиновском муниципальном округе Севастополя нотариус провёл выездной приём населения﻿

Прямо сейчас:
фото: Нотариальная палата Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 15:29 04.12.2025

Нотариус города Севастополя Елена Андриевская провела в Орлиновском муниципальном округе города Севастополя открытый приём населения для оказания бесплатной юридической помощи.

Выездное консультирование организовано Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя и проводится нотариусами города на регулярной основе.

Во время приёма, к нотариусу за консультацией обращались за консультациями жители села Орлиное, в т.ч. по вопросам продажи недвижимого имущества и нотариальным оформлением сделок с недвижимым имуществом.

источник: Нотариальная палата Севастополя 

Просмотры: 12

