В Орлиновском муниципальном округе Севастополя нотариус провёл выездной приём населения﻿

Нотариус города Севастополя Елена Андриевская провела в Орлиновском муниципальном округе города Севастополя открытый приём населения для оказания бесплатной юридической помощи.

Выездное консультирование организовано Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя и проводится нотариусами города на регулярной основе.

Во время приёма, к нотариусу за консультацией обращались за консультациями жители села Орлиное, в т.ч. по вопросам продажи недвижимого имущества и нотариальным оформлением сделок с недвижимым имуществом.

источник: Нотариальная палата Севастополя

