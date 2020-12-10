В отелях и санаториях Крыма расскажут гостям о правилах работы в новогодние праздники

Отели и санатории Крыма разместят на своих сайтах информацию об ограничениях проведений мероприятий, которые будут действовать в соответствии с Указом Главы РК .

На сегодня в Крыму работает более 300 средств размещения. Мониторинг соблюдения требований Роспотребнадзора отелями и санаториями сотрудниками Министерства курортов и туризма РК проводится в постоянном режиме. При проверке несколько средств размещения подтвердили возможность проведения новогодних праздников, с руководителями которых сейчас проводится индивидуальная работа, — сообщили в минкурортов РК.

Специалисты министерства, сотрудники Роспотребнадзора, МВД продолжат мониторнинг в усиленном режиме в новогодние праздники.

Каждое из работающих средств размещения брало на себя обязательство в 2020 году по соблюдению всех требований Роспотребнадзора и за их несоблюдение предусмотрены штрафы до 200 тыс. рублей, вплоть до приостановки деятельности от 30 до 90 дней, — рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. — Кроме того, обращаем внимание жителей и гостей Крыма, что принятые ограничительные меры не безосновательны, они нацелены на предотвращение возможного роста заболеваний. Сегодня нужно прежде всего думать о себе, своих друзьях, родных и близких, поэтому новогодние праздники лучше проводить в кругу семьи или с минимальным количеством людей, даже если вы отдыхаете в отеле или санатории.

Обращения принимаются круглосуточно на горячую линию Минкурортов РК 8(800)5118018, а также на электронную почту shtab@mtur.rk.gov.ru и через официальные онлайн представительства ведомства в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.