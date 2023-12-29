В отелях Севастополя на Новый год забронированы 30-40% мест

Казалось, что будет ноль, но нет. <…> Изменилась немного структура, к нам едут гости из новых регионов с большим удовольствием. Люди говорят, конечно, о том, что сильно город меняется. Это приятно, потому что, конечно, мы много внимания уделяем благоустройству и общественным пространствам, городской инфраструктуре, — цитирует ТАСС Михаила Развожаева.