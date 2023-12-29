В отелях Севастополя на Новый год забронированы 30-40% мест

Казалось, что будет ноль, но нет. <…> Изменилась немного структура, к нам едут гости из новых регионов с большим удовольствием. Люди говорят, конечно, о том, что сильно город меняется. Это приятно, потому что, конечно, мы много внимания уделяем благоустройству и общественным пространствам, городской инфраструктуре, — цитирует ТАСС Михаила Развожаева.
Ранее Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные онлайн-платформы Travelline сообщил, что спрос на отдых в Крыму в период новогодних праздников вырос за год на 40%, популярность Севастополя увеличилась на 80%
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С тегами: Крым туристический