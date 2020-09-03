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В открытом море, близ мыса Мартьян спасли людей

В открытом море, близ мыса Мартьян спасли людей

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 11:42 03.09.2020

По информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано одно происшествие на воде. К счастью, обошлось без жертв. Так, сотрудники ГИМС при патрулировании акватории Черного моря в районе траверза мыса Мартьян (Южный берег Крыма, поселок Никита), обнаружили в открытом море, на расстоянии около 500 метров от берега маломерное судно с неисправным мотором. На борту судна находилось 2 человека. Спасатели взяли людей на борт, а судно транспортировали к берегу. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Всего в Крыму начала года произошло 56 происшествий на воде, погиб 41 человек, спасено 38 человек.

В открытом море, близ мыса Мартьян спасли людей

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