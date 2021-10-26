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В отличие от Севастополя, Крым не будет перекрывать дороги полуострова блокпостами
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В отличие от Севастополя, Крым не будет перекрывать дороги полуострова блокпостами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:56 26.10.2021

На сегодняшний день в Республике Крым не планируют разворачивать блокпосты для проверки QR-кодов на въезде на полуостров. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

На данный момент оснований для таких решений нет, — сказал министр.

По его словам, такое решение может принимать Глава РК Сергей Аксёнов, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Глава республиканского минкурортов оптимистично предположил, что соблюдение ограничений позволит вернуть офлайн-формат предприятий еще зимой.

Надеемся, что при соблюдении всех мер и серьезном отношении везде, во всех сферах, потому что надо начинать с себя прежде всего, мы весной сможем проводить массовые мероприятия снова. Сейчас на это нужно все усилия направить. Может быть, даже не весной, может быть, даже к Новому году, — сказал Волченко.

Напомним, на въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября развернут блокпосты для проверки QR-кодов, сертификатов вакцинации или справки о перенесенной болезни.

В отличие от Севастополя, Крым не будет перекрывать дороги полуострова блокпостами

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