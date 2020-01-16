В отношении обвиняемого в подготовке терактов в Крыму Приходько возбуждено еще одно уголовное дело

Итого: три статьи УК РФ.

Новое уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатки возбудили в отношении Олега Приходько, обвиняемого в подготовке взрыва в одном из административных зданий в Крыму. Об этом сообщил ТАСС адвокат Назим Шейхмамбетов.

Нас ознакомили с результатами ранее назначенных экспертиз и ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ»). Это уголовное дело, как нам стало известно, было возбуждено в конце прошлого года. На данный момент его соединили с ранее возбужденными. На данный момент Олег Аркадьевич обвиняется по трем статьям: незаконное изготовление взрывчатых веществ, попытка совершения террористического акта и добавилось незаконное приобретение и хранение, — сказал Шейхмамбетов.

По словам адвоката, Приходько вину в совершении этого преступления не признает, как и по другим уголовным делам.

Считает, что взрывчатку подбросили. В ночь с 9 на 10 октября в здании ФСБ, где он находился, у него незаконно отобрали образцы биологического материала. Полагает, что это было сделано с целью нанесения материала на взрывчатые вещества. Как нам стало известно, экспертиза подтвердила, что имеются его образцы на элементах взрывчатых веществ, — сказал адвокат.

Защитник отметил, что новое обвинение — это дополнительный аргумент для следствия и суда, чтобы приговорить Приходько к большему сроку лишения свободы.

Напомним, 10 октября Приходько задержали в Сакском районе Крыма по подозрению в подготовке взрыва в одном из административных зданий. В тот же день Киевский районный суд Симферополя арестовал его до 10 декабря. Следствие просило арестовать подозреваемого, поскольку у него есть украинский паспорт, и он может скрыться за границей. 6 декабря суд продлил арест Приходько до 10 февраля 2020 года.

В принадлежащем Приходько гараже правоохранители обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью, тротиловую шашку, поражающие элементы и запал. Сообщалось, что сам Приходько уверял, что собирается «разнести» здание Сакской администрации.

И еще несколько «славных дел» этого персонажа. Прошлым летом суд признал его виновным по части первой статьи 20.3 КОАП. Указывалось, что «Приходько путем доступа третьих лиц к данным предметам и документам пропагандирует и публично демонстрирует нацистскую атрибутику и символику». Еще ранее в его доме были изъяты черно-красные националистические флаги, портрет Степана Бандеры, оргтехника и CD-диски с соответствующей экстремистской информацией.