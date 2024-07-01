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В отставку ушёл глава администрации Керчи Святослав Брусаков
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В отставку ушёл глава администрации Керчи Святослав Брусаков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:48 01.07.2024

Глава администрации города-героя Керчи Святослав Брусаков написал заявление об увольнении. Об этом сообщил Глава Республики Крым. По словам Сергея Аксёнова, решение было принято Святославом Брусаковым по итогам встречи.

После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию. Его обязанности возложены на заместителя главы администрации Олега Николаевича Каторгина. Нахожусь с ним на прямой связи, – добавил Глава Крыма.

СПРАВКА. Святослав Брусаков возглавлял администрацию города Керчи с октября 2021 года.

Узнайте больше:  Глава администрации г. Саки подал заявление об увольнении

Олег Каторгин был назначен заместителем главы администрации в мае 2024 года. Ранее занимал должность начальника управления по правовым вопросам.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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