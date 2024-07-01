В отставку ушёл глава администрации Керчи Святослав Брусаков

СПРАВКА. Святослав Брусаков возглавлял администрацию города Керчи с октября 2021 года.

Олег Каторгин был назначен заместителем главы администрации в мае 2024 года. Ранее занимал должность начальника управления по правовым вопросам.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым