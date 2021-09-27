В пансионате «Изумруд» в Севастополе развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

В пансионате «Изумруд» будут развернуты дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией в связи с ростом заболеваемости.

За прошедшую неделю в Севастополе выявлено 910 случаев заболевания коронавирусом, что на 330 больше показателя предыдущей недели. Свободный коечный фонд сейчас составляет 10%, в то время, как мы должны обеспечить минимум 20%. Поэтому сейчас дополнительно разворачиваем в «Изумруде» 50 коек, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента здравоохранения Анну Солдатову.

По словам руководителя отдела Роспотребнадзора, в городе также увеличилась заболеваемость ОРВИ – за прошедшую неделю выявлено 3 420 случаев. На сегодняшний день на амбулаторном лечении находится 1 187 пациентов, из которых 182 – дети.

Семь классов в семи разных школах, где был превышен эпидемиологический порог, переведены на дистанционное обучение. Случаев гриппа в Севастополе по-прежнему не зарегистрировано, — говорит Анна Мелюх.

В городе, напомним, продолжается активная прививочная кампания против коронавируса и гриппа. Так, на сегодняшний день сделали прививку от коронавируса 138 347 человек. Второй этап вакцинации прошли 129 455 жителей региона. Прививку от гриппа сделали 28 555 человек, из которых 9 764 – дети.

Напомним, прививку от гриппа и коронавируса в Севастополе можно сделать в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях, а также в мобильных пунктах — на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».