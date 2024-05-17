В Парк Победы в Севастополе «вливают» деньги: отремонтировали фонтан за 16 миллионов

С этой целью 15 мая на заседании правительства Севастополя принято решение о выделении из Резервного фонда городского правительства 15,86 млн рублей. По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Николая Битосова, эти средства позволят оплатить работы по текущему ремонту фонтана.

Напомним, что фонтан Победы введен в эксплуатацию 9 мая 2019 года, работы выполняла московская фирма АО «Ривьера»..

Это будет цветомузыкальный фонтан с большим водяным экраном, на который возможно проецировать различные картины. Кроме этого, фонтан функционирует тремя видами струй, сочетание и переплетение которых позволят создавать водные композиции разной конфигурации. Цветовой подсветкой достигается максимальный эффект восприятия. Все это станет возможным благодаря современному техническому оснащению фонтана, — заявил в апреле 2019 года «Севастопольской газете» исполнительный директор АО «Ривьера» Александр Бровкин.

Но в таком представлении фонтан просуществовал недолго, осенью того же года он перестал функционировать и превратился в зловонную лужу.

Как оказалось, фонтаны в парке Победы сделаны не по проекту и из низкосортного оборудования. Образно говоря, вместо «Мерседеса» последней модели, при попустительстве тогдашних властей севастопольцам за немалые деньги подсунули «Жигули».

Еще тогда фонтан Победы можно и нужно было переделать по гарантийным обязательствам, которые на тот момент действовали еще три года. Ситуация усугубилась после того, как покрытие вокруг чаши частично просело, а с парапетов стала отваливаться гранитная плитка.

В преддверии 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в правительстве города констатировали, что срок действия гарантийных обязательств истек и фонтан надо приводить в порядок за средства города. Правда, с оговоркой, что на компанию, которая столь долго и скандально реконструировала парк Победы, подали иск, а от АО «Ривьера» потребовали устранить просадку покрытия вокруг чаши, отслаивания гранитных плит и выплаты штрафа в три миллиона рублей.

источник: «Севастопольская газета»