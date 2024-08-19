В парках и на остановках Севастополя установили мобильные укрытия

Порядка 90 укрытий, куда можно спрятаться в случае обстрела, установлены на остановках общественного транспорта, в парках и скверах Севастополя, сообщили в пресс-службе городского правительства. Ранее сообщалось, что всего планируется установить в городе около 600 таких конструкций, которые будут расположены в общественных местах, удаленных от капитальных строений: в парках, на пляжах, на остановках.

Установлено 91 укрытие: 51 — на остановках и 40 — в парках и скверах, — приводятся в сообщении слова директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.

Отмечается, что губернатор Михаил Развожаев поручил подчиненным проработать вопрос о доступности укрытия в самом центре города — на улице Нахимова.

Необходимо предусмотреть дополнительные указатели к капитальному укрытию Морского порта на площади Нахимова, во время сигнала тревоги организовать работу сотрудника, который при необходимости будет предлагать пройти людям в капитальное укрытие, — цитирует его слова пресс-служба.

Также найден подрядчик и началось изготовление боновых укрытий, которые должны будут использоваться для перекрытия Балаклавской бухты. Ранее Развожаев сообщал, что эта гавань на юго-западе города — единственная, которая не ограждена от свободного захода и выхода. Планируется, что на ночное время Балаклавская бухта будет закрываться для входа.

Меры, касающиеся укрытий и перекрытия Балаклавской бухты, были предприняты после того, как 23 июня Украина совершила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

источник: ТАСС