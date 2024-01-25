В парках и скверах Симферополя демонтируют новогодние украшения

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки столицы» приступили к уборке новогодних декораций в парках и скверах города. Об этом сообщил директор учреждения Роман Филипенко.

Сегодня стартовал демонтаж ёлочных конструкций в Детском парке и парке имени Ю. Гагарина. Бригада сотрудников снимает новогодние иллюминации, игрушки, разбирает основы ёлочных конструкций и проводит демонтаж фотозон, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Все новогодние декорации будут убраны в течение последующих двух недель. Новогодние украшения будут храниться на складе до следующих новогодних праздников.