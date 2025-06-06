В парках Подмосковья появился «Человек» из Крыма

В четырех парках Подмосковья установлены скульптурные композиции «Человек, смотрящий в море» – уменьшенные копии известного крымского арт-объекта.

Оригинальный арт-объект «Человек, смотрящий в море» возвышается на территории арт-парка «Таврида» в Крыму. 8-метровую фигуру, состоящую из 4500 металлических прутьев, в 2019 году создал художник Сергей Паукер-Бравин. За пять лет «Человек», олицетворяющий каждого, кто находится в поиске творческого импульса, стал настоящим символом арт-кластера «Таврида».

««Человек, смотрящий в море» символ арт-парка «Таврида». Арт-парк ежегодно пополняется новыми экспонатами и арт-объектами, созданными молодыми художниками, дизайнерами и архитекторами. Для нас очень ценно, что наш крымский «Человек» появится в парках Подмосковья, и благодарим коллег за поддержку. Наше сотрудничество поможет рассказать про арт-парк и творчество молодых российских художников большему количеству жителей нашей страны. И надеемся, что эта встреча вдохновит их посетить Город молодых творцов «Таврида.АРТ» и узнать больше про культуру современной России, – заместитель генерального директора АНО «Таврида.Арт» Заруи Товмасян.

Рядом с четырьмя скульптурными композициями в парках Подмосковья установлены таблички с интерактивной навигацией, где каждый желающий сможет познакомиться с сайтом крымского арт-парка и прослушать плейлисты для занятий спортом, прогулок и вдохновения.

Выбор каждой точки установки арт-объектов не случаен. Парки стали не фоном, а естественной средой для «Человека».

Парки Подмосковья стали арт-площадкой для самовыражения и реализации самых ярких идей художников. Копии арт-объекта «Человека, смотрящего в море», установленные в наших парках, стали не просто инсталляциями. Они символизируют единство природы и искусства, популяризируют работы современных авторов и связывают Республику Крым с нашим регионом. Расстояние между оригинальным «Человеком, смотрящий в море» и его уменьшенными копиями сокращается, и мы становимся единым творческим сообществом, – директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В Городском парке Солнечногорска открытое пространство на берегу озера Сенеж создает атмосферу внутреннего покоя. Арт-объект органично вписывается в пейзаж, становясь его частью, а не объектом наблюдения.

В парке «Авангард» образ мечтателя приобретает новое значение — символ созидания и переосмысления.

В лесопарке «Волкуша» густой сосновый лес и рельефный ландшафт превращают скульптуру в часть природного маршрута — не экспозицию, а спутника на пути.

Сергиево-Посадский парк «Скитские пруды» — камерное пространство рядом с монастырскими прудами, где тишина и традиционная культура создают уникальную среду для диалога с собой и с историей.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»