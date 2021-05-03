В парках Севастополя запускают фонтаны

В парках и скверах Севастополя начинают работу фонтаны. В период майских праздников запустят все поэтапно.

В Севастополе 23 фонтана, из них почти каждый — с историей. Люблю как новые, вроде открытого в прошлом году на площади Ушакова, так и фонтан с фигурами детей в Комсомольском парке. Его также привели в порядок в прошлом году в рамках благоустройства парка. И это его первый сезон после реконструкции, — отметил губернатор Михаил Развожаев.