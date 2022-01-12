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В парке имени Фрунзе в Евпатории завершены работы по благоустройству территории

В парке имени Фрунзе в Евпатории завершены работы по благоустройству территории

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:07 12.01.2022

Инфраструктура создана в рамках финансирования из федерального бюджета.

Все работы по созданию новой детской игровой площадки и капитальному ремонту аллеи, расположенных на территории парка им. Фрунзе в Евпатории завершены. Обновление территории и создание необходимой инфраструктуры проходило в рамках финансирования из Федерального бюджета. Об этом сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Согласно заключенному контракту и техническому заданию, на указанной территории установлены  камеры видеонаблюдения, опоры освещения, скамейки, урны, перголы, фонтаны (создано техническое помещение, где размещено необходимое оборудование для бесперебойного функционирования), детские игровые площадки для разных возрастных групп, высажены новые зеленые насаждения, уложена новая декоративная тротуарная плитка, создана сеть новых прогулочных дорожек, — говорится в сообщении, которое подтверждает фотоотчет.

В парке имени Фрунзе в Евпатории завершены работы по благоустройству территории В парке имени Фрунзе в Евпатории завершены работы по благоустройству территории В парке имени Фрунзе в Евпатории завершены работы по благоустройству территории В парке имени Фрунзе в Евпатории завершены работы по благоустройству территории

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