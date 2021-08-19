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В парке Ливадийского дворца состоялся летний бал

В парке Ливадийского дворца состоялся летний бал

Опубликовал: КрымPRESS в Музеи Крыма 19:45 19.08.2021

Летний бал в парке Ливадийского дворца состоялся в рамках празднования 110-летия дворца-музея.

В танцевальном вечере приняли участие коллективы: севастопольский клуб исторического танца «Фокс Модерн», студия исторического танца Южный Свет» (г. Севастополь), «Ангаже» (г. Феодосия), студия исторического танца «Феерия» (г. Ялта), «Ренессанс» (Никитского центра культуры Ялтинской централизованной клубной системы), молодежный клуб Кореизского культурного центра. Начался бал приветственным словом от организаторов бала, а затем участники вечера исполнили вальс в память об императоре Александре III. Для собравшихся гостей Ливадийского парка клубы исторического танца устроили дефиле в костюмах стиля модерн начала ХХ века, показали танцы, которые были популярны во времена Николая II. В завершение вечера для всех желающих был проведен мастер-класс исторического танца, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

В парке Ливадийского дворца состоялся летний бал В парке Ливадийского дворца состоялся летний бал

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

В парке Ливадийского дворца состоялся летний бал

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