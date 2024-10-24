В парке львов «Тайган» поставят памятник сотруднице, погибшей при нападении хищников

Памятник сотруднице парка львов «Тайган» и директору зоопарка «Сказка» Леокадии Переваловой, которую в «Тайгане» растерзали хищники, установят на территории парка, сообщил директор учреждения Олег Зубков.

Мы обязательно поставим Леокадии Владимировне памятник непосредственно в парке. <…> Здесь, в парке «Тайган», чтобы те, кто ее знал, сотрудники и посетители, которые будут приходить в парк, знали, что у него очень непростая история, — сказал он.

Ранее Зубков сообщил, что львов, растерзавших Перевалову, не будут усыплять. По словам Зубкова, после инцидента посетителям парка ничто не угрожает, животных обслуживают в обычном режиме.

СПРАВКА: Сафари-парк «Тайган» расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища. В 2021 году сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудили дело по факту нападения хищника на годовалого ребенка в сафари-парке, в результате которого он лишился пальца. В мае 2024 года Центральный районный суд Симферополя повторно рассмотрел дело в отношении Зубкова после инцидента с хищником, и вынес приговор в виде одного года условного лишения свободы с испытательным сроком.

источник: ТАСС