В парламенте Крыма рассмотрят законопроект о «студенческом капитале»

С целью улучшения демографической ситуации предлагается установить студенческий семейный капитал в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка при соблюдении ряда условий. В частности, рождение матерью ребенка до достижения ею возраста 25 лет включительно, – сказано в документе.

Для получения студенческого семейного капитала оба родителя должны быть гражданами Российской Федерации и проживать в Республике Крым. Кроме того, они должны быть студентами очной формы обучения.

Полученные средства могут быть использованы такими семьями только при покупке жилых помещений, уточнил Сергей Трофимов. Рассмотрение законопроекта внесено в план законопроектных работ парламента на 2025 год, однако действие этого закона после его принятия будет распространяться на семьи с детьми, рожденными с 1 января 2025 года.

Всего в план законопроектных работ крымского парламента на 2025 год внесено 43 законопроекта, среди которых 17 предложений поступило от главы республики Сергея Аксенова, 17 – от комитета Госсовета, а остальные – от депутатов, а также представителей министерств и ведомств.