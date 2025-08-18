В Партените продолжается благоустройство сквера со строительством фонтана. С задержками

Народный фронт вместе с администрацией Алушты и министерством ЖКХ проверил ход работ на объекте нацпроекта. Новая общественная территория стоимостью порядка 50 млн. рублей прямо сейчас появляется на «пятачке» по улице Солнечной в Партените. Из позитивных моментов: объект востребованный, во время реализации первоначального проекта администрация выделила средства для дополнительного устройства фонтана.

Из проблем: низкие темпы работы и высокие риски несоблюдения сроков. Власти делятся, что на протяжении месяцев пытаются активизировать подрядчика, но пока все три его объекта остаются проблемными. В ходе нашего совместного выезда подрядчик не приехал, а рабочих на объекте всего два, притом? что срок работ по контракту заканчивается через пару недель. Сам сквер далеко не на финальных этапах. Считаем важным благоустройство завершить, чтобы сквер радовал жителей и гостей курортного поселка. Народный фронт призвал Министерство ЖКХ Крыма учесть проблемы с подрядной организацией и низкими темпами работ при дальнейшем её участии в проектах благоустройства в Крыму. Вместе с администрацией Алушты взяли на особый контроль качество работ при будущей сдаче объекта. В ближайшие месяцы будем повторно выезжать на объект, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму.