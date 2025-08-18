Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Партените продолжается благоустройство сквера со строительством фонтана. С задержками
Новости Республики
В Партените продолжается благоустройство сквера со строительством фонтана. С задержками
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

В Партените продолжается благоустройство сквера со строительством фонтана. С задержками

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:38 18.08.2025

Народный фронт вместе с администрацией Алушты и министерством ЖКХ проверил ход работ на объекте нацпроекта. Новая общественная территория стоимостью порядка 50 млн. рублей прямо сейчас появляется на «пятачке» по улице Солнечной в Партените.  Из позитивных моментов: объект востребованный, во время реализации первоначального проекта администрация выделила средства для дополнительного устройства фонтана.

Из проблем: низкие темпы работы и высокие риски несоблюдения сроков. Власти делятся, что на протяжении месяцев пытаются активизировать подрядчика, но пока все три его объекта остаются проблемными. В ходе нашего совместного выезда подрядчик не приехал, а рабочих на объекте всего два, притом? что срок работ по контракту заканчивается через пару недель. Сам сквер далеко не на финальных этапах. Считаем важным благоустройство завершить, чтобы сквер радовал жителей и гостей курортного поселка. Народный фронт призвал Министерство ЖКХ Крыма учесть проблемы с подрядной организацией и низкими темпами работ при дальнейшем её участии в проектах благоустройства в Крыму. Вместе с администрацией Алушты взяли на особый контроль качество работ при будущей сдаче объекта. В ближайшие месяцы будем повторно выезжать на объект, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму. 

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Участники обороны Крыма могут получить статус ветерана
Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x