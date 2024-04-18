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В Партените задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

В Партените задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:27 18.04.2024

В Партените (городской округ Алушта) сотрудниками уголовного розыска задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в убийстве соседа.

В Партените задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

Установлено, что в конце марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Алуште поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе ее частного домовладения обнаружен ее 60-летний супруг без сознания с раной в области шеи. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники ОМВД России по г. Алуште обнаружили в 3-4 км от места совершения преступления, а именно под мостом, оружие – двуствольное комбинированное ружье, резиновую маску, верхнюю одежду и перчатки. Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины стало пулевые ранения в области шеи и головы, — сообщили в МВД по РК.

В Партените задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

По подозрению в совершении преступления оперативниками задержан 46-летний сосед убитого. Под тяжестью собранных улик злоумышленник признал свою вину и рассказал полицейским, что на почве неоднократных бытовых конфликтов у него возник умысел на совершение преступления. В один из дней поджидая соседа он несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся с места преступления и избавился от улик.

В Партените задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления В Партените задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

Следственный комитет уже предъявил обвинение 46-летнему жителю Партенина (ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство).

Следователи и следователи-криминалисты во взаимодействии  с коллегами  из уголовного розыска начали отрабатывать все возможные версии совершенного преступления.  Основные подозрения пали на соседа, у которого с погибшим был давний конфликт из-за границ земельного участка. Мужчины даже судились между собой, в результате чего на одном из участков был установлен сервитут.

Основной подозреваемый, по его мнению, идеально продумал свои действия, пути отступления, изучил расположения уличных камер видеонаблюдения и даже привлек к алиби своего ничего не подозревающего сына. Однако в результате кропотливой работы следователей и оперативников были найдены неопровержимые доказательства причастности жителя Партенита к убийству соседа, — рассказали в Следкоме.

В Партените задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

Следственным отделом по городу Алушта установлено, что мужчина в тот трагический вечер переоделся в заранее подготовленную одежду, надел перчатки и резиновую маску, спрятался в недостроенном помещении, дождался соседа и произвел в него два выстрела. После по заранее продуманному маршруту удалился на достаточное расстояние от места убийства, где сменил одежду, разобрал ружье, спрятал все предметы в разных местах вдоль реки Узень, где они и были обнаружены в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

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В Партените задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

В ходе допроса под тяжестью предъявленных следователем доказательств мужчина признал свою вину, дав подробные показания в рамках следственного эксперимента.

В Партените задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В Партените задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

Фото: Следком и МВД по РК.

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