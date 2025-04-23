В Пасхальный день в Симферополе состоялась Крымская ярмарка брендов

20 апреля в ресторане около Гагаринского парка прошел экспериментальный проект, объединивший в себе не только показ моды, но и ярмарку ремесленников, мастер-классы, вернисаж и розыгрыши подарков, а вход на мероприятие был свободным для всех желающих. Гостям представили пять коллекций для детей и взрослых от крымских дизайнеров на весну-лето 2025 года. Медиапартнером Пасхальной Крымской ярмарки брендов выступил Туристический портал Крыма Travel Crimea.

Пасхальная Крымская ярмарка брендов открылась выставкой-перфомансом «Dеcolletе весны» крымского фотохудожника Александра Кадникова, после гостей ождал показ детской коллекции от дизайнера Элеоноры Абильваповой (пгт Ленино), который сменил показ коллекции украшений от дизайнера Екатерины Дмитровой из Симферополя, за ним последовал показ бренда «Департамент Стиля» дизайнера Алены Ершовой (Симферополь) и бренда NOHOteam дизайнера Натальи Соловьевой (Ялта-Москва).

Гости ярмарки брендов узнали секреты самопрезентации, пройдя практику от наставника по вопросам психологии продаж Марии Васильевой, а мастер-класс от стилиста, директора модельной школы «Sigma» Алёны Ершовой дал понимание, что преображение может изменить жизнь любого человека, ведь внешняя красота только подпитывает внутреннюю.

Вела Пасхальную Крымскую ярмарку брендов известная журналистка Виктория Марченко, которая сама является крымской иконой стиля.

Творческий Союз фактурных художников Крыма порадовал гостей мероприятия красочными интерьерными шедеврами, выполненными в технике фактурной живописи, которые выглядят одновременно и минималистично и грандиозно, а выступление джазовой вокалистки Наталии Кравченко и блюзовые импровизации от гитариста Дениса Варнухова придали модному вечеру неповторимой атмосферы.

автор: Анфиса Третьякова, фото автора

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