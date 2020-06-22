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В Перевальном, под Симферополем потоком воды унесло два автомобиля с людьми

В Перевальном, под Симферополем потоком воды унесло два автомобиля с людьми

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 10:17 22.06.2020

В воскресенье, в 17:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Перевальное, под Симферополем, при преодолении брода течением унесло два автомобиля с людьми.

В Перевальном, под Симферополем потоком воды унесло два автомобиля с людьми

К месту происшествия незамедлительно были направлены часть горно-поисково спасательная специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, отделение «Крымспас», скорая медицинская помощь, сотрудники ГИБДД, — отметили в ГУ МЧС по РК.

В Перевальном, под Симферополем потоком воды унесло два автомобиля с людьми

По прибытию на место вызова установлено, что при переезде брода течением сорвало и отнесло по руслу реки автомобили марки «Subaru» и «Nissan».

В Перевальном, под Симферополем потоком воды унесло два автомобиля с людьми

В результате проведения аварийно-спасательных работ, спасателями спасено 3 человека. В медицинской помощи не нуждались. А вот машинам понадобятся и просушка, и ремонт.

В Перевальном, под Симферополем потоком воды унесло два автомобиля с людьми

В Перевальном, под Симферополем потоком воды унесло два автомобиля с людьми

Фото: ГУ МЧС по РК.

В Перевальном, под Симферополем потоком воды унесло два автомобиля с людьми

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