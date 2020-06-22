В Перевальном, под Симферополем потоком воды унесло два автомобиля с людьми

В воскресенье, в 17:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Перевальное, под Симферополем, при преодолении брода течением унесло два автомобиля с людьми.

К месту происшествия незамедлительно были направлены часть горно-поисково спасательная специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, отделение «Крымспас», скорая медицинская помощь, сотрудники ГИБДД, — отметили в ГУ МЧС по РК.

По прибытию на место вызова установлено, что при переезде брода течением сорвало и отнесло по руслу реки автомобили марки «Subaru» и «Nissan».

В результате проведения аварийно-спасательных работ, спасателями спасено 3 человека. В медицинской помощи не нуждались. А вот машинам понадобятся и просушка, и ремонт.

Фото: ГУ МЧС по РК.