В Перинатальном центре в Симферополе в 2019 году спасли более 100 малышей

О том, что в СП «Перинатальный центр» ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» в 2019 году послу установки инкубаторов спасли более 100 малышей, сообщил руководитель центра Арсен Зиядинов. По его словам, модернизация отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных обеспечила высокую результативность профильной деятельности.

Оборудование – шесть инкубаторов производства компании «Dräger»,было поставлено в медучреждение в июне 2019 года. Инкубаторы, закупленные за счет средств ОМС и средств государственной программы «Родовой сертификат», поддерживают все необходимые параметры микроокружения: температуру и влажность, низкий уровень шума, достаточную освещенность при выполнении манипуляций. Регуляция происходит по показаниям температуры кожи ребенка. Встроенные в инкубатор весы позволяют проводить ежедневное взвешивание, не вынимая ребенка. Наличие отсека для рентгеновской кассеты обеспечивает возможность проводить необходимое обследование, — сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Также, отмечают специалисты, данный тип аппаратов позволяет совмещать различные режимы искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и неинвазивной поддержки.

Как отметил Арсен Зиядинов, впервые на базе отделения реанимации и интенсивной терапии появилась возможность проводить ингаляционную терапию детям, находящимся на ИВЛ. Первый новый экспертный аппарат ИВЛ был приобретен за счет средств НСЗ ТФОМС и был получен в июле 2019 года.

Помимо современных инкубаторов за счет средств ОМС и средств государственной программы «Родовой сертификат» в отделение закуплены четыре полифункциональных монитора, электроаспираторы, шприцевые насосы и пульсоксиметры. В декабре был введен в эксплуатацию еще один новый аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса.

Модернизация отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных структурного подразделения Перинатальный центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» значительно повысила качество медицинской помощи детям, рожденным раньше положенного срока.