В период с 10 по 16 марта жертвами дистанционных мошенников стали 58 крымчан

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур, онлайн-портала «Госуслуги»;

– «безопасный» счет;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– лжеброкерство;

– инвестиции в акции компании.

Через ЗВОНКИ обмануты 20 граждан

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

Жителю крымской столицы позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Мужчина специалист сообщил, что произошла утечка персональных данных и для того, чтобы спасти свои сбережения от мошенников необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Ничего не подозревая, крымчанин последовал инструкциям и перевел 294 тысяч рублей на продиктованный лжесотрудником счет.

В Симферополе мошенники обманули пенсионера, использовав схему «Ваш родственник попал в ДТП». Вечером пожилому мужчине поступил звонок якобы от адвоката, который сообщил страшную новость: его правнук стал виновником жуткой аварии. Однако, по словам юриста, проблему можно уладить и без процессуальных мер, для этого необходимо передать курьеру определенную сумму денег. Желая уберечь любимого внука от неприятностей, пенсионер передал 50 тысяч рублей незнакомке, выполнявшей роль курьера.

16 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап)

Жительница Керчи рассказала, что в мессенджере Телеграм ей позвонил неизвестный и представился сотрудником Росфинмониторинга. Под предлогом защиты сбережений от злоумышленников и изобличения лиц, осуществляющих финансовую поддержку запрещенных в России организаций, лжесотрудники убедили керчанку перевести 1,9 миллионов рублей на «безопасный счет».

Под этим же предлогом житель Феодосии отдал мошенникам 519 тысяч рублей.

Жительница Джанкоя обратилась в полицию, рассказав, что ее несовершеннолетней дочери звонили через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они убедили девочку, что банковский счет ее мамы используется злоумышленниками для спонсирования запрещенных организаций. Желая оградить семью от неприятностей, девочка через мобильное приложение банка с маминого счета перечислила на «безопасный счет» мошенников более 214 тысяч рублей.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕОСВЯЗИ В МЕССЕНДЖЕРАХ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ обмануты 37 граждан

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился житель Симферополя. Мужчина рассказал, что в августе прошлого года в мессенджере Телеграм ему написал незнакомец с предложением заработать на бирже криптовалют. Соблазнившись лёгкими деньгами, заявитель на протяжении трех месяцев пополнял свой криптокошелёк, потратив на это 1,5 миллиона рублей. Однако, когдапришло время продать накопленное, мужчина понял, что доступа к кошельку у него больше нет, а аккаунт помощника удален.

Попавшись на эту же схему, еще один житель крымской столицы отдал мошенникам 100 тысяч рублей.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился житель Ялты. Парень сообщил, что через сайт бесплатных объявлений продавал брендовые солнцезащитные очки. Ему написал мужчина, который под предлогом покупки товара и немедленного перевода денежных средств, отправил молодому человеку ссылку, аргументируя тем, что таким образом сможет отправить денежные средства. Ничего не подозревая, ялтинец перешел по ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты, после чего пришло смс-уведомление о списании около 30 тысяч рублей.

В сети Интернет не переходите по ссылкам. Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым