В период с 13 по 19 мая жертвами дистанционных мошенников стали 66 крымчан

Через ЗВОНКИ

В полицию обратились 40 граждан, которые пострадали от действий телефонных мошенников.

Полиция Крыма напоминает: тщательно перепроверяйте информацию! Если по телефону сообщили, что с вашим счетом происходят какие-то транзакции, неизвестные пытаются украсть накопления, нужно срочно перевести деньги на безопасный счет – положите трубку и лично позвоните на горячую линию банка для уточнения достоверной информации! Не следуйте инструкции от неизвестных!

Житель Евпатории обратился в полицию с заявлением и сообщил, что на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником мобильной связи. Под предлогом продления договора пользования данным мобильным оператором, мошенник завладел денежными средствами заявителя.

ПОМНИТЕ! Сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить через мобильную связь или посредством мессенджеров!

22 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма.

Жительнице Симферополя в мессенджере Телеграм позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом того, что якобы мошенники от имени заявительницы спонсируют террористическую деятельность и для защиты счета, завладели денежными средствами женщины.

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию жительница Ялты. Неизвестный позвонил ей в Skype, где в процессе общения, под предлогом трудоустройства на должность фрилансера, завладел денежными средствами заявительницы.

Жительница Москвы рассказала полицейским, что ей поступил звонок от неизвестного в мессенджере Телеграм, который представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом защиты персональных данных и денежных средств, мошенник завладел накоплениями женщины.

Услышали по телефону такие слова?

– «на вас кто-то прямо сейчас оформляет кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и спрятать свои средства на безопасном счету»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…»;

– «нужно обновить личные данные…».

ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 23 гражданина.

ПОМНИТЕ, что в сети Интернет нужно быть очень аккуратным. Не стоит доверять незнакомцам, предлагающим легкий или быстрый заработок. Если Вам пишет знакомый с просьбой о долге денег, стоит лично перезвонить ему и убедиться, что его аккаунт не взломан неизвестными. Приобретая вещь или услугу, убедитесь, что это не мошенники ­– оплачивайте товар после получения, покупайте только у проверенного человека, которого покупали ранее сами или кто-то из знакомых.

Житель Красногвардейского района рассказал сотрудникам полиции, что в мессенджере Телеграм поддерживал связь с неизвестным, который должен был подобрать и транспортировать автомобиль к месту жительства мужчины. После оплаты неизвестный перестал выходить на связь, а транспортное средство так и не доехало до своего получателя.

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию жительница Ялты. Женщина сообщила, что неизвестный, используя личный аккаунт ее знакомой в социальной сети, под предлогом займа денег, завладел денежными средствами. Только после того, как заявительница перевела деньги, она узнала, что аккаунт знакомой был взломан.

Житель Симферопольского района сообщил сотрудникам полиции, что через сайт бесплатных объявлений неизвестный, под предлогом продажи заявителю дизельного топлива, завладел денежными средствами.

Неизвестный, используя переписку в социальной сети, представился сотрудником пенсионного фонда. Под предлогом увеличения пенсии, злоумышленник завладел денежными средствами жительницы Евпатории.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

Трое граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

Житель Евпатории обратился в полицию и рассказал, что неизвестный позвонил ему и предложил инвестировать в акции банка. Мужчина согласился и тогда злоумышленник отправил ему ссылку якобы для входа в личный кабинет. Заявитель перешел по предоставленной ссылке, а мошенник получил удаленный доступ к его банковскому приложению. После этого со счета заявителя списались денежные средства.

Неизвестный, используя социальную сеть, под предлогом покупки кровати у жителя Симферополя, предложил мужчине перейти по ссылке. После чего житель Симферополя обнаружил списание денежных средств со счета.

Полиция Крыма напоминает, чтобы не оказаться жертвой мошенников, необходимо знать следующее:

– сотрудники любого банка никогда не просят сообщить данные вашей карты (номер карты, срок её действия, секретный код на оборотной стороне карты), так как у них имеются ваши данные;

– никогда и никому не сообщайте пароли, и секретные коды, которые приходят вам в СМС сообщении от банка, помните, что только мошенники спрашивают секретные пароли, которые приходят к вам в СМС сообщении от банка;

– лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов, не бойтесь прервать разговор, просто кладите трубку;

– не осуществляйте предоплату за товар или обещанную выплату (услугу), производите оплату только при их фактическом получении;

– никогда не переводите денежные средства, если об этом вас просит сделать ваш знакомый в социальной сети, возможно мошенники взломали аккаунт, сначала свяжитесь с этим человеком и узнайте действительно ли он просит у вас деньги;

– в сети «Интернет» не переходите по ссылкам на неизвестные сайты, необходимо обратить внимание на адресную строку сайта, название сайта, есть ли какие-либо добавочные символы или названия в адресной строке, расположен ли сайт в доменной зоне «ru».

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым