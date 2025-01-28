В период с 20 по 26 января жертвами дистанционных мошенников стали 65 крымчан

В период с 20 по 26 января на территории Республики Крым дистанционные мошенники действовали по таким схемам:

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап, Вайбер) от лица сотрудников банка, правоохранительных структур, онлайн-портала «Госуслуги», операторов сотовой связи;

– «безопасный» счет;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– лжеброкерство, инвестиции, дополнительный заработок.

Через ЗВОНКИ обмануты 34 гражданина, большая часть из которых была осуществлена посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап, Вайбер)

Чаще всего крымчане становятся жертвами мошенников, которые представляются сотрудниками различных государственных и финансовых учреждений. Под разными предлогами они убеждают граждан перевести на их так называемые «БЕЗОПАСНЫЕ СЧЕТА» все свои сбережения, что приводит к серьезным финансовым потерям. ЗАПОМНИТЕ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

Полиция Крыма рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

На прошлой неделе значительную сумму перевела жительница Феодосии, которая перевела на счета мошенников 2 миллиона рублей.Женщинарассказала, что в мессенджере WhatsApp ей на протяжении недели звонили якобы из Центробанка России. Сначала один из «сотрудников» сообщил об утечке персональных данных, вследствие чего на имя женщины были оформлены кредиты. Затем второй «компетентный сотрудник» предложил взволнованной крымчанке всё уладить: оформить «зеркальный» кредит и отправить денежные средства на «безопасный» счет, чтобы отменить якобы предыдущие заявки на денежный заём, а заодно уберечь деньги от следующих преступных посягательств.

Не разобравшись в ситуации и действуя по инструкции неизвестных, заявительница отправила на неустановленный деньги, часть из которых взяла в кредит, а часть – из личных сбережений.

На аналогичную схему попался житель Симферополя, которому в мессенджере Telegram поступали звонки от неизвестных. Они представлялись сотрудниками портала Госуслуги, Росфинмониторинга, а также правоохранительных органов. Звонившие сообщили мужчине о подозрительной активности на его аккаунте в Госуслугах. Чтобы его данные, в том числе денежные средства, не были использованы в преступных целях, настойчиво рекомендовали перевести все сбережения на «безопасный» счет. Поддавшись панике, заявитель выполнил указания так называемых сотрудников и перевел на продиктованные счета более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Полицейским жительница одного из поселков г. Ялта рассказала, что в мессенджере WhatsApp ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником аналитического центра и предложил дополнительный заработок через платформу брокерской компании. Рассказав все преимущества, собеседник убедил женщину отправить на указанные реквизиты более 1 миллиона 170 тысяч рублей. Однако, когда заявленный доход так и не поступил на карту заявительницы, она перезвонила по номеру, но тот оказался вне зоны доступа.

Жительнице Симферополя поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником МФЦ и сообщил, что необходимо погасить кредит. Желая избавиться от задолженности, женщина перевела на продиктованный счет более 350 тысяч рублей.

Керчанке позвонил человек, представившийся сотрудником инвестиционной фирмы. Он убедил женщину, что, вложив деньги в один из крупных банков, она получит большую прибыль. Предложение показалось ей привлекательным, и женщина перевела более 120 тысяч рублей. После этого «представитель» инвесткомпании перестал отвечать на звонки. Тогда она поняла, что ее обманули мошенники.

Как распознать мошенника?

–звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы – отвлекает объемом информации;

– не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код – торопит действовать;

– звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить – пугает последствиями.

При любых подозрительных звонках – КЛАДИТЕ ТРУБКУ!!!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ обмануты 24 гражданина

Жительнице Советского района в мессенджере Telegram пришло сообщение с просьбой занять денег от ее знакомой. Не переговорив с ней лично, и даже не раздумывая, женщина, отправила 26 тысяч рублей на указанные реквизиты, а после узнала, что аккаунт приятельницы был взломан злоумышленниками.

Жительнице Симферополя в мессенджере WhatsApp позвонил неизвестный и предложил заработать на бирже, инвестируя в акции компании. Гражданка согласилась и отправила более 130 тысяч рублей на указанные реквизиты. Однако, через продолжительное время на карту заявительницы доход не поступил, и тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.

Через ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ на уловки мошенников попались 7 граждан

В сети Интернет не переходите по ссылкам. Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.

Без денег и автопокрышек остался житель Ялты, перейдя по ссылке. Молодой человек обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Парень рассказал, что через онлайн-сервис бесплатных объявлений продавал автомобильные колеса. Однажды ему написал неизвестный и выразил желание их купить.

Под предлогом перевода денежных средств, «покупатель» отправил заявителю ссылку, аргументируя тем, что таким образом сможет перевести денежные средства. Ничего не подозревая, ялтинец перешел по ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты, после чего ему пришло смс-уведомление о списании более 150 тысяч рублей.

В мессенджере Телеграм представлен чат-бот «IT-помощник МВД Крым» @mvd_ru_robot, где вы можете написать вопрос и узнать о мошеннических схемах, и как уберечься от них.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым