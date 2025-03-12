В период с 3 по 9 марта жертвами дистанционных мошенников стал 61 крымчанин

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур, онлайн-портала «Госуслуги»;

– «безопасный» счет;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– лжеброкерство;

– инвестиции в акции компании.

ВНИМАНИЕ! ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ!

НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

Через ЗВОНКИ обмануты 16 граждан

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился «собеседник»).

Жителю Симферопольского района поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Звонивший сообщил мужчине, что его сбережения находятся в опасности и необходимо срочно перевести их на так называемый «безопасный счет». Переживая за сохранность своих накоплений, крымчанин последовал инструкциям лжесотрудника и перевел более 2 миллионов рублей на счета телефонных аферистов. Часть денег мужчина перевел через приложение интернет банка, а часть обналичил и перевел через терминал.

11 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап)

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась жительница Симферополя. Женщина рассказала, что в мессенджере Телеграм ей поступали звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов и Федерального казначейства. Они сообщили крымчанке об «опасной ситуации»: произошла утечка персональных данных и теперь все ее сбережения могут перейти в руки мошенников. Испугавшись, заявительница последовала указаниям, обналичила более 1 миллиона 200 тысяч рублей и перевела все деньги на «резервные счета Федерального казначейства».

Аналогичный случай произошел и с жителем крымской столицы. По настоятельной рекомендации «компетентных органов», позвонивших в Телеграм, на те же счета «Федерального казначейства» симферополец перевел более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Жительница Симферопольского района едва не попалась на эту же мошенническую схему. Ей в мессенджере Ватсап позвонил лжесотрудник правоохранительных органов, который под предлогом защиты сбережений пытался убедить ее перевести 3 миллиона рублей на «безопасный счет». Однако женщина проявила бдительность и не дала себя обмануть, сообщив о попытке мошенничества в полицию.

В полицию обратился житель Ялты, который рассказал, что мошенники воздействовали на его несовершеннолетнего сына, в результате чего мужчина лишился крупной суммы денег.

В мессенджере Телеграм 17-летнему парню позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил молодому человеку, что его родителям грозит уголовная ответственность, поскольку они не задекларировали свои сбережения. Желая уберечь близких от неприятностей, парень последовал советам «правоохранителя» и перечислил более 1 миллиона 200 тысяч рублей на указанный мошенником счет.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПО СРЕДСТВАМ ВИДЕОСВЯЗИ В МЕССЕНДЖЕРАХ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ обмануты 41 гражданин

Жительница одного из сел Раздольненского района на сайте бесплатных объявлений продавала земельный участок. В один из дней с ней связался мужчина, который сообщил о готовности внести залог за землю. Под предлогом того, что у него якобы не выходит осуществить перевод и ему будет удобнее самому увидеть реквизиты продавца, «покупатель» попросил женщину включить трансляцию экрана смартфона. Предоставив доступ к телефону, таким образом женщина предоставила доступ неизвестного и к своим счетам, лишившись 270 тысяч рублей.

Житель Черноморского района присмотрел на сайте бесплатных объявлений пиломатериалы от производителя с доставкой в Крым. Цена абсолютно устраивала покупателя, и он связался с поставщиком. Уточнив все детали сделки, окончательную стоимость и цену доставки житель Черноморского района через приложение своего онлайн банкинга осуществил перевод более 170 тысяч на счет, который ему указал владелец объявления. Однако после того, как деньги были списаны со счета мужчины, лжепродавец перестал выходить на связь.

Жительнице г. Судака в мессенджер Телеграм поступил звонок: приятельница просила в долг 7 тысяч рублей. Женщина, не подозревая, что это могут быть мошенники, сразу же осуществила перевод денежных средств на продиктованный «подругой» счет. Однако позже выяснилось, что голос был сгенерирован искусственным интеллектом и принадлежал мошенникам, а жительница Судака оказалась жертвой преступной схемы.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

4 гражданина попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

Жительница Ленинского района на одном из сайтов нашла подработку – необходимо было переводить видео в текстовые сообщения. После выполнения задачи в мессенджере Телеграм с девушкой связалась якобы заказчица, которая под предлогом оплаты за работу отправила ссылку, где заявительница указала свой номер телефона. Вскоре крымчанке пришло оповещение о списании 4 тысяч рублей.

В сети Интернет не переходите по ссылкам. Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым