В период выборов Президента РФ полиция Севастополя будет работать в усиленном режиме

Сотрудники полиции обеспечат охрану общественного порядка во время выборов Президента Российской Федерации, которые пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года на территории города Севастополя. Проведение голосования запланировано на 187 участковых избирательных участках в Балаклавском, Гагаринском, Ленинском и Нахимовском районах города.
Личный состав УМВД заступил на участковые избирательные комиссии с 08:00 13 марта и до окончания проведения выборов. Об этом журналистам региональных средств массовой информации рассказал начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Сергей Хатунцев.
Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан на избирательных участках и территориальных комиссиях будет задействовано свыше 700 сотрудников полиции, около 400 сотрудников частных охранных предприятий, планируется привлечение военнослужащих Росгвардии, — цитирует пресс-служба Сергея Хатунцева.
Все участковые избирательные комиссии и прилегающие к ним территории уже регулярно обследуются специалистами УМВД и Росгвардии с применением технических средств и служебных собак.
Для проведения досмотровых мероприятий на входах в помещения участковых избирательных комиссий правительством города Севастополя установлены рамки металлодетекторов.
В целях недопущения угроз и дестабилизации общественно-политической обстановки в городе в обозначенный период сотрудниками УМВД во взаимодействии с органами государственной безопасности будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия.
Личный состав УМВД ориентирован на получение информации в отношении лиц, вынашивающих намерения на совершение противоправных действий в период подготовки и проведения выборов.
Сотрудники полиции готовы обеспечить безопасность граждан во время выборов Президента Российской Федерации.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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