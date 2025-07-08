В первом полугодии 2025 года налоговые и неналоговые поступления в бюджет Крыма составили 55,8 млрд рублей

Вместе с тем из федерального бюджета республике за I полугодие были выделены дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в сумме 59,2 млрд рублей. В январе – июне 2024 года эта сумма была больше – 68,5 млрд рублей.

Из приведенных цифр видно, что собственные доходы за первое полугодие составили 47,6 % от общих поступлений в республиканский бюджет. То есть Крым заработал больше, чем в прошлом году, а дотаций получил меньше. Это результат успешного экономического развития, – подчеркнул Глава республики.

Сергей Аксёнов заключил:

Наша стратегическая цель – превращение Крыма в самодостаточный, процветающий регион России. И мы к ней планомерно движемся.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым