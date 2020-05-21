В Первомайском районе Крыма инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя

В вечернее время наряд ДПС в одном из сел Первомайского района заметил автомобиль ВАЗ-21150, движение которого указывало на то, что водитель может быть нетрезв. На сигналы через громкоговорящую установку и с помощью проблесковых маяков на патрульном автомобиле об остановке находящийся на рулем гражданин не отреагировал, машина продолжила движение.

Спустя время в ходе погони водитель транспортного средства все-таки остановился. Автомобилем управлял 33-летний мужчина, у которого присутствовали признаки опьянения. От прохождения процедуры освидетельствования на месте или медосвидетельствования в медицинском учреждении гражданин ответил отказом. Как выяснилось, автомобиль принадлежит отцу нерадивого водителя, а сам молодой мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нетрезвую езду. От управления транспортным средством водитель был отстранен, машина задержана на специальную площадку, — рассказали в МВД по РК.

Теперь гражданину снова грозит уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.