В Первомайском районе Крыма разыскивают мужчину — Марлена Шевкетова

Сотрудниками ОМВД России по Первомайскому району устанавливается местонахождение без вести пропавшего гражданина Марлена Февзиевича Шевкетова (11.09.1982 года рождения).
Мужчина 13 марта 2020 года ушел из дома, расположенного в Первомайском районе, и до настоящего времени не сообщает о себе сведений. Склонен к бродяжничеству.
- Приметы: на вид 48 лет, рост около 170-175 см, волосы светлого цвета, телосложение худощавое, брови дугообразные, глаза серого цвета.
- Был одет: в спортивный костюм темно-синего цвета.
Просьба Управление уголовного розыска МВД по Республике Крым ко всем, кто владеет информацией о местонахождении без вести пропавшего Шевкетова М.Ф.:
Просим незамедлительно сообщить в ОМВД России по Первомайскому району по телефонам: (36552) 9-22-02, +7-978-142-76-90, 102 или отдел координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР МВД по Республике Крым по телефонам: (3652) 667-588, 668-818.