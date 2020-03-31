В Первомайском районе Крыма разыскивают мужчину — Марлена Шевкетова

Сотрудниками ОМВД России по Первомайскому району устанавливается местонахождение без вести пропавшего гражданина Марлена Февзиевича Шевкетова (11.09.1982 года рождения).

Мужчина 13 марта 2020 года ушел из дома, расположенного в Первомайском районе, и до настоящего времени не сообщает о себе сведений. Склонен к бродяжничеству.

Приметы : на вид 48 лет, рост около 170-175 см, волосы светлого цвета, телосложение худощавое, брови дугообразные, глаза серого цвета.

: на вид 48 лет, рост около 170-175 см, волосы светлого цвета, телосложение худощавое, брови дугообразные, глаза серого цвета. Был одет: в спортивный костюм темно-синего цвета.

Просьба Управление уголовного розыска МВД по Республике Крым ко всем, кто владеет информацией о местонахождении без вести пропавшего Шевкетова М.Ф.: