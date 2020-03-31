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Полиция объявила в розыск подозреваемых в совершении тяжкого преступления в Коктебеле

В Первомайском районе Крыма разыскивают мужчину — Марлена Шевкетова

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:06 31.03.2020

В Первомайском районе Крыма разыскивают мужчину - Марлена ШевкетоваСотрудниками ОМВД России по Первомайскому району устанавливается местонахождение без вести пропавшего гражданина Марлена Февзиевича Шевкетова (11.09.1982 года рождения).

Мужчина  13 марта 2020 года ушел из дома, расположенного в Первомайском районе, и до настоящего времени не сообщает о себе сведений. Склонен к бродяжничеству.

  • Приметы: на вид 48 лет, рост около 170-175 см, волосы светлого цвета, телосложение худощавое, брови дугообразные, глаза серого цвета.
  • Был одет: в спортивный костюм темно-синего цвета.

Просьба Управление уголовного розыска МВД по Республике Крым ко всем, кто владеет информацией о местонахождении без вести пропавшего Шевкетова М.Ф.:

Просим незамедлительно сообщить в ОМВД России по Первомайскому району по телефонам: (36552) 9-22-02, +7-978-142-76-90, 102 или отдел координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР МВД по Республике Крым по телефонам: (3652) 667-588, 668-818.

В Первомайском районе Крыма разыскивают мужчину - Марлена Шевкетова

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