В Первомайском районе Крыма подвели итоги реализации национальных проектов

Также проведен капитальный ремонт моста на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Первомайское — Воинка протяженностью 19,1 пог.м.

Активная работа проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда»: благоустроено 15 общественных территорий.

В пгт. Первомайское благоустроили две территории по ул. Майская и ул. 87-й Дивизии. На территории по ул. Майская произведена укладка тротуарной плитки, асфальта на велодорожках, монтаж велосипедного трека, установка малых архитектурных форм, качелей и беседок для отдыха. В парке по ул. 87-й Дивизии обустроили площадь в современном стиле с элементам советской эстетики. В центре площади возвели колоннаду в виде бетонных колосьев и фонтан с летним амфитеатром. Оборудовали территорию детскими игровыми площадками, спортивными элементами, теневыми навесами с качелям, малыми архитектурными формами.

Для комфортного досуга и отдыха в парковых зонах сельских поселений Правда, Крестьяновка, Октябрьское и Сусанино обустроили прогулочные маршруты, установили уличное освещение, парковые скамейки, урны и малые архитектурные формы.

В этом году завершился капитальный ремонт парка отдыха «Семья» в с. Алексеевка. На территории установили универсальную спортивную площадку для занятия волейболом, стритбол и баскетболом с безопасным резиновым покрытием, разместили зону отдыха с качелями и удобными скамейками, площадку для занятий воркаутом, привели в порядок пешеходные зоны, установили камеры видеонаблюдения, новое освещение.

Также уделяется внимание созданию спортивной инфраструктуры для развития массовой физической культуры среди населения. Обустроили спортивные площадки в сельских поселениях: Абрикосово, Степновское, Крестьяновское, Октябрьское и Калининское.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» для улучшения материально-технической базы ГБУЗ РК «Первомайская ЦРБ» осуществлена поставка медицинского оборудования: лампа щелевая офтальмологическая, тонометр офтальмологический и электрокардиограф многоканальный.

В больницу приобретено 2 автомобиля и передвижной медицинский комплекс, укомплектованный оборудованием и материалами.

В селах Сары-Баш и Сусанино по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» построили 2 фельдшерско-акушерских пункта. В помещениях устроили кабинеты приема пациентов, прививочный и процедурный, смотровая с гинекологическим креслом, стерилизационная, комната для персонала и помещение для хранения медикаментов.

По нацпроекту «Культура» поставлены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные пособия 2 детские музыкальные школы. Теперь дети могут в полной мере раскрыть свои таланты, совершенствовать свои музыкальные способности и готовиться к новым победам в творческих конкурсах.

Для укрепления здоровья молодежи и достижения высоких спортивных результатов в рамках национального проекта «Демография» в муниципальных образованиях появились 7 спортивных площадок, на которых установили многофункциональные тренажеры, направленные на проработку различных групп мышц, брусья и турники, гимнастические скамьи, лавки для пресса, разноуровневые перекладины, силовые и велотренажеры и участки для прыжков в длину.

Благодаря нацпроекту «Образование» открыты спортивные площадки в следующих образовательных организациях: Войковская школа, Правдовская школа, Первомайская школа №2 и Кормовская школа. На площадках установлено футбольное поле с воротами и защитной сеткой, сектор для баскетбола с металлическими стойками и кольцом, зона для игры в волейбол.

Кроме того, создано 11 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Помещения оформлены в едином стиле в соответствии с типовым дизайн-проектом, оснащены стандартным и профильным комплектами современного оборудования, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для достижения образовательных результатов по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология» и «Технология».

Крупнейший на территории Крыма производитель сырого молока высшего сорта ООО «Крым-Фарминг» (пгт. Первомайское) пополнил ряды участников-предприятий национального проекта «Производительность труда». На предприятии успешно внедрена система бережливого производства, что на практике обеспечило темпы роста производительности труда. ООО «Крым-Фарминг» является молочно-товарной фермой нового поколения, открытого типа с общим поголовьем около 4000 коров гольштейнской породы, завезенной из Нидерландов. Мощность переработки завода составляет примерно 120-150 тонн в сутки.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 4 предприятия Первомайского района получили гранты в форме субсидий на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и развитие сельской кооперации. Также получена субсидия на возмещение части затрат в размере более 5 млн руб. СПОСПК «Сады Хана Алана» (пгт. Первомайское).

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)