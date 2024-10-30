В Первомайском районе Крыма завершили реконструкцию парка

В пгт Первомайское Первомайского района, на улице 87-й Дивизии, завершилась масштабная реконструкция парка. Работы проведены в рамках Соглашения между Правительством города Москвы и Советом министров Республики Крым, направленного на развитие торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества национального проекта «Жильё и городская среда».
В результате реализации проекта создано современное общественное пространство, объединяющее элементы советской эстетики с современными архитектурными решениями. Входная группа представляет собой колоннаду, выполненную в виде бетонных колосьев, которая символизирует связь с сельским хозяйством и природой. Эта колоннада стала не только архитектурным акцентом, но и местом для фотозоны и встреч жителей поселка. Кроме того, в парке установили современный фонтан с подсветкой. Летний амфитеатр предоставляет возможность для проведения различных культурных мероприятий, концертов и театральных представлений, — сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК.
Территория парка обустроена с учетом потребностей различных возрастных групп. Появились современные детские игровые площадки, которые обеспечивают безопасность и развлечение маленьких посетителей. Для активных людей предусмотрены спортивные элементы — уличные тренажеры и площадки для игры в баскетбол. Теневые навесы с качелями создают комфортные зоны для отдыха, где можно провести время с друзьями или семьей.
Территория благоустройства охватила более 2,5 гектаров, что позволило создать многофункциональное пространство.
источник: по информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
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