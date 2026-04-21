В первые классы севастопольских школ уже подано 2715 заявлений

В Севастополе идет приемная кампания в первый класс. С 1 апреля до 30 июня заявления принимают в школы по месту регистрации. С 5 июля по 5 сентября родители могут подать документы в любую школу, где останутся свободные места.

Сегодня 68% родителей выбирают цифровой формат через «Госуслуги»: документы подгружаются автоматически.

Особое внимание — детям участников СВО и тем, чьи родные погибли при исполнении воинского долга: они имеют право на внеочередное зачисление. Также приоритет получают дети, чьи братья и сестры уже учатся в конкретной школе.

