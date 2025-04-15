В первый день донорской акции «Наследники Победы» кровь сдали тридцать человек

Организаторами мероприятия традиционно выступили ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет и МБУК «Ялтинская централизованная клубная система». Открывая акцию, коллектив Ялтинского филиала ГБУЗ РК «Центр крови» и доноров приветствовали заместитель директора МБУК «ЯЦКС» Екатерина Дёмина и председатель Совета ветеранов города Ялта, подполковник Юрий Кириллов. Слова приветствия и благодарности организаторам и участникам акции также направили Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава администрации города Ялта Янина Павленко.

В награду за своё неравнодушие все участники донорской акции смогут бесплатно посетить Дом-музей А.П. Чехова в Ялте с 16 по 18 апреля по предъявлении справки о донорстве.

Присоединиться к добровольным сдачам крови можно на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Донорами могут стать активные люди, не имеющие медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и огромное желание помогать. Возраст доноров – от 18 лет.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта (по информации организатора донорского движения города Ялта Екатерины Дёминой)