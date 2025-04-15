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Новости Республики
В первый день донорской акции "Наследники Победы" кровь сдали тридцать человек
фото: Екатерина Дёмина

В первый день донорской акции «Наследники Победы» кровь сдали тридцать человек

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 15:29 15.04.2025

В честь Дня Освобождения Ялты от немецко-фашистских захватчиков в Великую Отечественную войну в рамках Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества» в Ялте с 14 по 18 апреля   проходит недельная патриотическая Донорская акция «Наследники Победы». В первый день кровь сдали 30 неравнодушных местных жителей. В частности, особую активность проявили представители местного отделения ДОСААФ России, сотрудники ГУП РК «Водоканал ЮБК», и страйкбольная команда во главе с активистом донорского движения Сергеем Григоровским.

Организаторами мероприятия традиционно выступили ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет и МБУК «Ялтинская централизованная клубная система». Открывая акцию, коллектив Ялтинского филиала ГБУЗ РК «Центр крови» и доноров приветствовали заместитель директора МБУК «ЯЦКС» Екатерина Дёмина и председатель Совета ветеранов города Ялта, подполковник Юрий Кириллов. Слова приветствия и благодарности организаторам и участникам акции также направили Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Узнайте больше:  Жителей Ялты приглашают присоединиться к донорской акции

В награду за своё неравнодушие все участники донорской акции смогут бесплатно посетить Дом-музей А.П. Чехова в Ялте с 16 по 18 апреля по предъявлении справки о донорстве.

Присоединиться к добровольным сдачам крови можно на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Донорами могут стать активные люди, не имеющие медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и огромное желание помогать. Возраст доноров – от 18 лет.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта (по информации организатора донорского движения города Ялта Екатерины Дёминой) 

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